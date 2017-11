Romalda Dzul propició colapso del basurero

Tulum, 15 Nov /

Sara Cauich. (Novedades Q Roo).

“Es necesario implementar medidas correctivas a la brevedad posible”, en el relleno sanitario de Tulum, señaló el secretario de Ecología y Medio Ambiente, Alfredo Arellano Guillermo, quien dijo que la secretaría ha estado dando seguimiento al tema de manejo de residuos que tiene el Ayuntamiento de Tulum y en particular al relleno sanitario de la localidad, ya que se está acortando el tiempo de vida de esta infraestructura.

Dijo que se recomendó al Ayuntamiento de Tulum, que encabeza Romalda Dzul Caamal, mejorar el manejo de los residuos antes de caer en una saturación del relleno sanitario, asimismo, también manifestó que no afirmaría que se corre el riesgo de una clausura por la forma de operar este relleno sanitario, sobre todo porque no hay un sitio alterno dónde depositar la basura si este sitio es cerrado por alguna autoridad federal o estatal, si existiera una condición de riesgo.

“Podemos generar un problema más fuerte si se clausura y no hay otro sitio alterno para depositar los desechos”, agregó. La compactación de los desechos es importante, pero el tema es que no hay energía eléctrica para poner en funcionamiento la maquinaria y eso está acortando la vida del relleno sanitario y genera la necesidad de gestionar una segunda celda.

En este sentido, el regidor Enrique Rodríguez Luna, de extracción perredista, dijo que se deben generar mecanismos para que esta infraestructura sirva para evitar la contaminación del manto freático y hacer una revisión, pues desde hace varias administraciones esa obra no contaba con energía eléctrica y esos gobiernos también corresponsables de los problemas. “Tulum entró tarde al relleno sanitario y ahora tenemos un tiradero de basura a cielo abierto”.

Agregó que hace falta tener un diagnóstico real de cuál es la situación si se puede mejorar o buscar la construcción de una nueva porque el municipio sigue creciendo y se generan desechos.

Estamos por aprobar el presupuesto de egresos del año 2018 y debemos privilegiar el cuidado al medio ambiente para generar un círculo virtuoso.

Destacó que el gobierno municipal lleva más de un año y no se ha instalado la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, lo que refleja el grado de compromiso de los regidores. El tema, agregó, amerita que los directores de Ecología y de Servicios Públicos ofrezcan un informe, el cual solicitará. Dijo que de manera directa no le corresponde el tema, pero al representar a los ciudadanos le faculta a solicitar la información para no emitir opiniones sin fundamento.

El regidor Manuel Xiu Loría, del Movimiento de Regeneración Nacional, dijo que el tema no está dentro de sus comisiones, por lo que no tiene conocimiento de la situación. Asimismo, la regidora Silva Lugo Flota, de extracción panista no ha acudido a las últimas sesiones de Cabildo.