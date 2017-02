Se descarta Joaquín Hendricks para el 2018

Chetumal, 23 de febrero

Anwar Moguel (PoliticaQR.com)

“Lo voy a decir bien claro, me descarto absolutamente para cualquier posición política, no estoy en busca de ningún cargo político”, señaló categóricamente el ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz sobre los rumores que lo colocan como un posible candidato del PRI a una posición federal en 2018.

El ex mandatario indicó que su partido encarará las próximas elecciones con la figura de Raymundo King al frente, “pero todo dependerá de cómo vayan dándose las condiciones políticas y los cambios que se vayan generando”, mencionando que es muy probable que vayan de nuevo en alianza con el partido Verde en la contienda electoral venidera.

Dijo que la partida de gente valiosa que se ha formado por muchos años en el partido es dolorosa para el Tricolor, pero comentó que es su decisión y hay que respetarla. “Aparentemente tienen expectativas mejores en otras organizaciones políticas, pero quienes tenemos convicciones muy firmes, aquí nos van a tener luchando para que lo que se haga mal se corrija y nos reencontremos con la sociedad”, indicó.

En cuanto a la permanencia de Raymundo King en el liderazgo del partido, lo que muchos priistas señalan como un obstáculo para la renovación del PRI, consideró que la dirigencia nacional tiene la última palabra, pero que desde su perspectiva “se tiene que hacer un análisis muy objetivo de quienes tienen las dirigencias en los estados, nadie debe ser un obstáculo para que el priismo pueda cumplirle a la gente, las renovaciones siempre son saludables”.

Hendricks Díaz también opinó sobre el primer gobierno no priista en la entidad que comanda Carlos Joaquín González, señalando que “es tiempo de que acelere y profundice el trabajo que se tiene que hacer, porque el bono democrático se va agotando”.