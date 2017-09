Se descarta Juan Vergara como candidato para 2018

Cancún, 4 de septiembre

La Jornada Maya

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Quintana Roo Juan Vergara, señaló que continuará con su labor al frente de la dependencia, por lo que se descarta como candidato a la presidencia municipal de Cancún.

“Yo me quedo de secretario, como lo he solicitado y lo he platicado con el gobernador”, mencionó en entrevista. antes de un evento en la Casa de la Cultura de Cancún.

“Hay mucho trabajo que hacer en materia financiera en el estado”, agregó. “Agradezco que los medios de comunicación me pongan, yo nunca he alzado la mano ni nunca me he destapado”.

Sin embargo, semanas atrás, el funcionario había dicho, ante la misma consulta, que “si las circunstancias se dan y el gobernador necesita de apoyo, claro que estamos ahí para apoyarlo”.

En esta ocasión, Juan Vergara dijo que su función es quedarse en Sefiplan: “Yo quiero ser el secretario de Finanzas, al lado del gobernador, y de la mano del gobernador Carlos Joaquín”, dijo.

Incluso, ante una consulta expresa sobre si se descarta por completo de la candidatura, dijo: “Completamente, claro, mi trabajo es ser secretario de Finanzas”.