Se deslinda ex Procurador de ex colaboradores

Chetumal, 15 de agosto

Miguel A. Fernández (Por Esto QRoo)

El exprocurador de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, se deslindó de sus dos excolaboradores detenidos en días pasados por autoridades ministeriales.



Precisó que Ángel Fernando T.C., quien fue detenido el pasado miércoles junto con Leticia R. L. (a) “Doña Lety”, en la carretera Puebla-Orizaba, nunca fue su jefe de escoltas, pero que sí fue designado como parte de su equipo de seguridad en la zona norte.



Dijo que la detención de su exsecretario particular, Guillermo A.V., le causa sorpresa, pues éste no tenía funciones de operatividad.



Además, consideró importante hacer mención que cuando fungió como Procurador la mujer conocida como “Doña Lety” aún no figuraba como líder de alguna célula delictiva.



“Quiero externar mi total sorpresa por los sucesos, hablo de estas dos personas porque son gente que colaboraron conmigo. En el caso de Guillermo, incluso fue mi secretario particular, y en el caso del escolta quiero aclarar que no fue jefe de escolta, fue escolta de zona norte”, dijo Gaspar Armando García Torres.



El entrevistado comentó que se deslinda de las actividades por las que acusan a ambas personas, ante señalamientos en el sentido de que ambos personajes pudieran haber tenido relación con los grupos criminales cuando estuvieron prestando sus servicios como sus colaboradores.



En este sentido, el exprocurador de Justicia manifestó que la muestra de que no había injerencia de los grupos delictivos en la dependencia, fueron los resultados con alrededor de 500 detenciones de miembros de los diferentes carteles.



“Me mantengo ajeno a esos sucesos. Creo que uno de los aspectos importantísimos son los resultados de la gestión que me tocó encabezar en contra de los grupos que en ese momento estaban operando, que eran el Cartel del Golfo y Los Pelones, básicamente, pero también algunos Zetas y del Cartel Cancún”.



Por ello, el ahora notario dijo que le sorprenden las detenciones de Ángel Fernando T.C. y Guillermo A.V., y que desconoce qué actividades realizaron tras su salida de la Procuraduría, ahora convertida en la Fiscalía General del Estado.



“Desconozco los pormenores, pero corresponderá a las autoridades lo que proceda con ambas personas, una capturada por la PGR en Puebla, y la segunda, en Cancún”.



García Torres agregó que la relación que tuvo con ambas personas, ahora detenidas, fue profesional, por lo que considera que el vínculo con Leticia R. L. (a) “Doña Lety” lo efectuaron de manera posterior, cuando ya no eran sus colaboradores.



Añadió que durante su periodo se detuvo a personas de los diferentes grupos del crimen organizado, incluso jefes, pero en ese momento no figuraba como líder la mujer conocida como “Doña Lety”.



“Quiero decirte algo y es un dato importante: en el tiempo en el que nos tocaba estar en una lucha fuerte, no figuraba esta persona conocida como Doña Lety entre las personas que estaban operando. Te digo porque nosotros en cada investigación teníamos todo un desglose de información, quiénes eran los que estaban encabezando como jefes, como sicarios, de los diferentes grupos y quiénes estaban llevando la operatividad, como las extorsiones o ejecuciones.



“Yo creo que la investigación llevará a conocer cómo operaron y las personas que pudieran estar vinculadas. Lo que sí quiero hacer es declararme ajeno y sujeto a investigación en función de las personas que formaron parte de un equipo de trabajo”, concluyó Gaspar Armando García Torres.