Trámites ahorcan el desarrollo de Quintana Roo, acusan empresarios

Cancún, 1 de noviembre

La Jornada Maya

“Para un empresario hablar de trámites es hablar de tiempo, y tiempo para ellos es dinero, entre más plazo se tiene el trámite, los permisos para poder salir a vender, cuesta, y lo pagan los accionistas, empleados, empresarios, etcétera, es una cadena que los gobiernos tienen la responsabilidad de facilitar las acciones de sus empresas”, sentenció el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex en Cancún, Adrián López Sánchez.

El representante patronal habló de la derrama que significará para las empresas en cuanto a la realización de obra pública en Cancún, respecto de lo cual comentó, “se sigue en la espera del recurso que recibirá el ayuntamiento de los 600 millones de pesos, ya están aprobados e iniciar la realización de la obra (que representa hoy), 145 millones, quedan pendientes 445 millones de pesos, el plazo venció ayer”, acotó.

Sobre las pérdidas que representan la gestión de permisos y gestiones ante organismos públicos, López Sánchez destacó: “hablar de competitividad es un tema que ya hemos hablado, en Cancún somos el lugar número 32 para hacer negocios, es el lugar más difícil, cada día hay más trámites para hacer, hoy se está discutiendo en la cámara de diputados la criminalización de los procesos en Profepa, ya no hay derecho a multas, sino directo a la criminalización a efectos penales sobre procesos, si un árbol no se talo de manera correcta o no se trasladó ya son facultades para Profepa”, acusó.

Reclamó mayor apoyo de los gobiernos pues, explicó, cada día es más complicado y por lo tanto caro hacer los trámites que además, son obligatorios; “generar nuevos negocios, el hacer una nueva construcción de una oficina, casa, etcétera, es cada día más complicado, el comité de competitividad trabaja en eso aspectos, en aterrizar recursos para nuevos negocios, para generar oportunidades, las empresas son las que generan los empleos, el gobierno no. Lo que el gobierno debe de hacer es ayudar a las empresas”, sentenció.

Dijo que existe legislación que aún se encuentra pendiente: “una de las leyes pendientes es la Ley de Mejora Regulatoria que sigue en el Senado, esa es la principal presión en la que hay, la ley de mejora regulatoria pone las bases en ciertos procesos de trámites y tienen que ser adoptados por los gobiernos de los estados y los ayuntamientos”, explicó.

No obstante reconoció: “se ha avanzado en los compromisos del gobierno del estado y los ayuntamientos para que en el momento que se apruebe la Ley de Mejora Regulatoria se apruebe y ellos la adopten. El gobierno del estado de Quintana Roo ya está preparado para sumarse en este contexto”, reconoció.

Desde el punto de vista del empresario, se podría decir que el municipio es con el que más trabas se encuentran, debido a que es en donde más papeleo hacen, sin embargo en algunos federales como Profepa también se complican los trámites.