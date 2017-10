Sigue inconformidad por aseguramiento de cajas de seguridad

Cancún, 30 Oct /

Gabriel Alcocer /Alvaro Ortiz. (Diario de Q Roo).

Los usuarios de las cajas de seguridad de la empresa Firts National Security que desde el 9 de octubre fueron intervenidas por la SEIDO en Plaza América, continuaron este domingo con el bloqueo de la avenida Cobá, como medida de presión para evitar que sus pertenencias sean trasladadas a la Ciudad de México, como parte de una investigación en ese local, porque aparentemente era utilizado por personas relacionadas con actividades delictivas.

Los inconformes dieron a conocer que consiguieron una cita con el subprocurador de la SEIDO para reunirse el próximo martes en la Ciudad de México, en busca de conseguir que sus pertenencias no sean retiradas de Cancún y poder acreditar la propiedad para recuperarlas aquí mismo.

La avenida Cobá permanece cerrada a la circulación desde las 19:00 horas del sábado, en el tramo comprendido entre las avenidas Tulum y Bonampak, en una situación que complicará el tránsito hacia la Zona Hotelera en las primeras horas del lunes.

Más de 200 inconformes se congregaron frente a Plaza América alrededor de las 17:00 horas del domingo, en espera de poder recibir información de alguna autoridad de la PGR, pero no llegó ningún funcionario y uno de los afectados, Fernando Delgado expuso a sus compañeros que el próximo martes se reunirán en la Ciudad de México con el subprocurador de la SEIDO.

Los usuarios de las cajas de seguridad se han mantenido pendientes en Plaza América desde el viernes pasado, cuando se dio a conocer que todas las pertenencias serán enviadas a la Ciudad de México y que tendrían que viajar para realizar la solicitud de entrega.

Por otra parte, el administrador de la empresa Firts National Security, Santiago Ancona Teigel insistió nuevamente en desconocer los motivos concretos del aseguramiento de su compañía desde el 9 de octubre, porque las autoridades a cargo del operativo no le brindan información.

“No tenemos conocimiento de qué se trata y yo no quiero que la autoridad les esté engañando y esté tratando de dirigir su enojo muy real y con mucho derecho hacia la empresa para desviar la atención y poder quitárselos de encima para poder hacer lo que ellos quieren y llevarse las cosas a México”.

Al ofrecer una versión de los hechos en las redes sociales, Ancona Teigel relató que desde el 9 de octubre, primero solo y luego en compañía de abogados, ha tratado de conocer los motivos por los cuales el edificio ha sido asegurado por autoridades ministeriales federales desde hace casi 20 días y que en todo momento, ha ofrecido cooperación para agilizar las diligencias, pero ha sido desestimado.

Ante la exigencia de los usuarios que montan guardia y bloquean la avenida Cobá entre la Tulum y Bonampak para que sus pertenencias de las cajas de seguridad no sean llevadas a la ciudad de México, en un video que corre en Facebook, Ancona Teigel hace consideraciones que apuntan a que las cajas se encuentran en Cancún y que llevarlas a la capital del país implicaría un perjuicio para mas de mil personas.

Sin poder asegurarlo abundó que las cajas continúan dentro del inmueble. “Quiero suponer eso porque el resguardo sigue, el camión sigue, si se hubieran ido (las cajas) yo creo que ya no estarían resguardando la calle ni el bloqueo ni nada por el estilo y nuestra siguiente acción es con todos los esfuerzos que hemos podido por todos lados de tratar de que las cajas no se vayan a México”.

Mencionó que le ha dicho a las autoridades de toda la cooperación pero también dejó claro que no puede abrir las cajas de seguridad de sus clientes aunque lo quisiera hacer. “Nuestro ofrecimiento fue, yo te abro el establecimiento no tienes que destrozarlo, yo te abro la bóveda para que tengan que hacer lo que vas a incautar, adelante autoridad, no me puedo ofrecer abrir las cajas no tengo las llaves señores, tan sencillo como eso, las llaves las tienen los propietarios no yo y yo no puedo abrir ninguna caja ni nada por el estilo”, mencionó.

Dijo que como ya tuvieron acceso al edificio también a todas las cajas, “y ya debieron haber encontrado lo que están buscando”.

“Yo no estoy tratando de parar ninguna investigación, no estoy contra la autoridad, no soy quien ni me corresponde, pero devuelvan las pertenencias a la gente, que ellos son los dueños de las cosas”, expresó.

Dijo que su compañía sólo renta cajas de seguridad. “Yo no resguardo valores y nadie ha venido a mí a decirme que le guarde algo, para nada. Yo resguardo una caja en la que doy privacidad a la gente de guardar en un lugar que ellos consideran seguro por las situaciones que vivimos en el país, de que pueden guardar algo que para ellos es valioso, sea simplemente la carta de su abuelita, como puede ser una escritura o un pequeño ahorro que tenga”.

Antes de concluir con esa entrevista, dijo que esta semana buscará otro despacho de abogados en la Ciudad de México para darle seguimiento al caso. “Y le pido a mis clientes que no se dejen engañar ni desvíen el objetivo común, porque su objetivo es igual para mi la problemática es con la autoridad porque ellos son los que abusaron”, finalizó.

Refirió que ha tramitado amparos que no han prosperado y que sabe que sus clientes han promovido algunos colectivo. “La principal preocupación de la empresa y mía, siempre ha sido, que la gente pueda tener acceso a sus pertenencias porque son de ellos y no puedo entender cualquier tipo de investigación que tenga la autoridad se tenga que llegar a esto”, asentó y rubricó que es inaudito que por investigar una cuenta de banco se deban congelar todas.

“Nosotros fuimos los primeros que nos acercamos a ellos y hasta la fecha y quiero recalcarlo hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta oficial. No sabemos de la orden de cateo. Suponemos que la autoridad debe tener una orden de cateo, imagino de un juez. Hay una investigación, esta bien, pero nosotros hasta la fecha no sabemos absolutamente nada de qué es contra quién es o de qué se trata”, reiteró.