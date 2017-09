En Solidaridad dejarán de recolectar basura que no sea separada

Playa del Carmen, 8 Septiembre /

Adrián Barreto. (Novedades Q Roo).

A partir del mes de octubre la basura que no sea separada no será recolectada por el personal de servicios públicos, especialmente en las colonias Colosio y Ejidal y los fraccionamientos La Guadalupana, El Petén, y Villas del Sol; para reforzar la medida se prevé un nuevo programa que complemente la cultura de la separación.

“Vamos a iniciar una nueva etapa en el mes de octubre; ya se hicieron los apuntes necesarios para saber qué zonas se están separando y las que no lo están haciendo, e incluso las que separan pero no tienen aún claro el programa, y vamos a hacer las notificaciones con el fin de advertir de que no se llevará la basura si no se separa”, dijo Cristina Torres Gómez, presidenta municipal.

Hasta ahora, el programa ha sido aceptado en muchas zonas de Solidaridad donde sí realizan una separación de la basura, pero algunas otras se han mostrados más renuentes, y no obstante los camiones recolectores no han dejado de dar el servicio, dijo la directora de Servicios Públicos, Yolanda Álvarez Banderas.

En el caso de las colonias Colosio y Ejidal ven poca colaboración especialmente en las cuarterías, sin embargo también se dan en las casas unitarias, al igual que sucede en La Guadalupana, El Petén, y Villas del Sol.

El programa de recolección consiste en fomentar la reutilización de materiales, aunque desde el 5 de agosto que inició este programa todos los desechos urbanos que los ciudadanos ponen afuera de sus casas, así vayan separados, están llegando al relleno sanitario.

Alfonso Teniente, representante de la empresa PASA, la concesionaria del relleno sanitario, informó que no en agosto no disminuyó el pesaje de la basura, pues se registraron 19 mil 400 toneladas en todo ese mes, aproximadamente, que se similar e incluso un poco mayor a lo que se registró en ese mismo mes pero del año pasado.

Torres Gómez adelantó que están afinando un programa que consistirá en incentivar la separación de basura en las personas que están morosos en el predial.

“Va iniciar un programa en el que vendrá un incentivo en los morosos de predial, en el que si acreditan que separan la basura y que controlan su peso corporal, en materia de salud, podemos descontar recargos de adeudos de predial si logran determinada cantidad de basura o si controlan su peso; estaremos trabajando por la salud y por el medio ambiente”, indicó la presidenta municipal.