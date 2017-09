Sureños en pie de guerra por una insensatez

Novedades Chetumal

Unánime y con mayúsculas es el rechazo de ejidatarios y pequeños propietarios del sur ante la amenaza de crear por decreto federal un Área Natural Protegida de Flora y Fauna Bacalar con una superficie de 218 mil hectáreas, envolviendo la virginal zona arqueológica de Ichkabal. La insensata ocurrencia emana de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de los Amigos de Sian Ka’an.

La explosiva intención está condenada al fracaso porque se trata como fauna a integrantes de 12 ejidos y 18 localidades, con su vocación y prioridades muy definidas. Un caso opuesto fue la creación de la biosfera de Sian Ka’an y otras zonas protegidas, pero que a nadie se le ocurra planearla en la zona hotelera de Cancún o en la Quinta Avenida de Playa del Carmen.

Este domingo los líderes ejidales y de pequeños propietarios ofrecieron una conferencia de prensa en una cafetería ubicada a 30 metros del Congreso del Estado, y cada nombre impone respeto porque no son paisanitos que pueden ser desarmados con una torta y una gorra; entre ellos figuran el ex alcalde capitalino priista Diego Rojas Zapata y el ex diputado local del PAN, Mario Rivero Leal.

Los amenazados son Bacalar, Calderitas, La Península, Santa Elena, Laguna Guerrero, Buenavista, Juan Sarabia, Aarón Merino Fernández, Pedro A. Santos, Ursulo Galván y Xul Ha, cuyos representantes en pie de guerra no están dispuestos a ceder un metro cuadrado.

“Desconocemos qué intereses hay detrás de esta intención, pero si lo que pretenden es que nos dediquemos a las actividades manuales, a hilar hamacas y vender artesanías están totalmente equivocados, porque vamos a rechazar de todas las formas posibles la propuesta de la CONANP, a través de Amigos de Sian Ka’an”, advirtieron pidiendo la intervención del gobernador Carlos Joaquín, ya que está involucrada la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA).

Estrechan el cerco contra Mauricio Góngora

Acusado de peculado, en las primeras horas de este domingo la Fiscalía del Estado capturó a Felipe de Jesús Castillo Meseta, ex director de Egresos en el municipio de Solidaridad y pieza clave en el equipo del ex alcalde priista Mauricio Góngora Escalante, ex candidato a la gubernatura impulsado por la coalición PRI-Verde.v