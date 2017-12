Titular de Turismo dice no conocer malestar de hoteleros por impuesto

Chetumal, 9 diciembre

(Por Esto QRoo)

A pesar del rechazo generalizado que han manifestado los empresarios hoteleros de todo Quintana Roo ante la propuesta de aumentar el Impuesto al Hospedaje, la titular de la Secretaría de Turismo (Sedetur), Marisol Vanegas Pérez, dice desconocer el descontento que ha generado dicha iniciativa.



Dice que al ser un tema fiscal, es la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) la única que ha tenido acercamiento con los empresarios ante el rechazo que han manifestado, y en ese sentido han determinado que sea solamente la Sefiplan la que que realice las negociaciones con los prestadores de servicios para socialización en el proceso.



“Es una propuesta para contar con recursos suficientes para el tema de seguridad y de esa manera ha sido explicado a cada uno de los miembros de cada agrupación”, refirió.



No obstante, al ser cuestionada sobre la postura y el rechazo que han manifestado los empresarios en el norte y sur de la entidad, dijo desconocerlo e insistió en que es la Sefiplan a quien le compete.



“Lo desconozco, es directamente parte de las negociaciones con la Secretaría de Finanzas. En la Secretaría de Turismo no hemos tenido reuniones al respecto, todas han sido con la Secretaría de Finanzas al ser un tema de recaudación”, expuso.



Por último, dijo que un ajuste al Impuesto al Hospedaje en la entidad no tendrá ningún tipo de repercusión y ningún tipo de alza en las tarifas de alojamiento.



Lo cierto es que la secretaria de Turismo ha mostrado un claro desinterés en el tema del ajuste al Impuesto al Hospedaje y se ha deslindado de cualquier responsabilidad ante el descontento que han expuesto los hoteleros en las últimas semanas.



Además, canaliza la responsabilidad de socializar con los empresarios a la Sefiplan, a pesar de que es la Sedetur la encargada de guiar a los inversionistas, conducir y establecer los criterios y políticas para la promoción y desarrollo de la actividad turística del estado, así como vigilar la operación de los servicios turísticos y la protección a los viajeros.



Cabe recordar la postura del presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael García González, quien dijo que un alza al Impuesto al Hospedaje en Quintana Roo no es recomendable y debería ser consultada con la iniciativa privada para que sea supervisada directamente por los hoteleros.



Señaló que un aumento del Impuesto al Hospedaje es delicado y estas iniciativas se tienen que sujetar a una supervisión directamente con los empresarios del ramo para vigilar el objetivo del alza y el manejo de los recursos.



Agregó que un aumento al Impuesto al Hospedaje en estos momentos no sería correcto dadas la situación y el contexto nacional, ya que golpearía directamente al turista local, pues no tienen tanto margen como los turistas extranjeros.



Por su parte, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro y Sur de Quintana Roo, Deborah Angulo Villanueva, calificó como inequitativa la propuesta de aumentar el Impuesto al Hospedaje.



La dirigente de los hoteleros en la zona sur de la entidad apuntó que antes de aumentar impuestos el gobierno estatal debería buscar alternativas para aumentar sus ingresos, en vez de imponer un nuevo gravamen.



Como se recordará, en la sesión ordinaria número 28 de la XV Legislatura, se dio entrada a la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2018, que establece que para el próximo año se impondrá un aumento del Impuesto al Hospedaje, al pasarlo del 3 al 4 por ciento.



Además, se propone crear la Ley del Impuesto al Hospedaje, que también establece que para los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021, la tasa de este impuesto será del 4 por ciento, destinando ese aumento del 1 por ciento para la atención a las necesidades de seguridad pública.



Con lo anterior se pretende recaudar para el 2018 la cantidad de un mil 371 millones 446 mil 256 pesos en Impuesto al Hospedaje. La justificación para incrementar en un punto porcentual este impuesto es porque servirá para financiar obras prioritarias de infraestructura social en salud, educación y seguridad.