Tráfico de influencias a favor de la titular de SEDE

Chetumal, 26 enero

Miguel A. Fernández (Por Esto QRoo)

En el “gobierno del cambio” parece que la consigna es sacar provecho del poder para beneficio de los miembros del gabinete. Este día se realizó un evento de gobierno en las instalaciones de un negocio particular de la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Rosa Elena Lozano Vázquez.



Mientras se presentan diversos casos de nepotismo y hace apenas unas semanas señalaban al oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos, de favorecer con adquisiciones la empresa de su hermana, ahora se organizan eventos oficiales en negocios particulares de los funcionarios del gabinete.



Es conocido que Mayan Secret es una empresa de la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Rosa Elena Lozano Vázquez, lo que fue corroborado por el personal y por quienes se han hospedado en este centro de hospedaje ubicado a las afueras de Chetumal.



Aunque no se sabe el monto por renta de sus instalaciones para el evento, tan sólo movilizar personal de la Oficialía Mayor fuera de la ciudad genera gastos innecesarios en supuesta austeridad del “gobierno del cambio”.



También llama la atención que en el comunicado oficial del evento, organizado por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), no se mencione a la titular de Sede, quien se encontraba en la mesa del presídium.



De acuerdo con la SEMA, el evento consistió en la activación de la Asociación Municipal para el Medio Ambiente del Sur de Quintana Roo (Amusur) que “tiene el objetivo de contribuir a la mejora de vida de la población local, mediante el desarrollo sustentable”.



La junta de gobierno de la Amusur quedó integrada por los titulares de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Alfredo Arellano Guillermo; de la Secretaría Estatal de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru), Pedro Pérez Díaz; del gerente de la Comisión Nacional Forestal, Rafael León Negrete; y de los presidentes municipales de Felipe Carrillo Puerto, Paoly Elizabeth Perera Maldonado; de Othón P. Blanco, Luis Alfonso Torres Llanes; de José María Morelos, José Dolores Baladez Chi, y de Bacalar, Manuel Alexander Zetina Aguiluz.



En ningún momento se hace mención de la participación de la Sede en este organismo, por lo que Rosa Elena Lozano estaba ahí como anfitriona, en su negocio particular.



La titular de Sede ha sido cuestionada por falta de transparencia, de vinculación con los líderes de las cámaras empresariales, de no arrojar resultados en su encomienda, y que un trabajador de la dependencia murió tras sufrir acoso con el objetivo despedirlo.