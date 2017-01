Trágica ‘Xperiencia’ deja tres muertos y 30 heridos

Playa del Carmen, 28 enero

Por Esto QRoo

Tres muertos, una turista canadiense y una mexicana, y 30 lesionados entre los que se encuentran bebés y niños, deja volcadura de un camión de la empresa Xcaret, al parecer el operador debido a las largas y extenuantes jornadas laborales, cabeceó, perdiendo el control de la unidad en la carretera Puerto Morelos-Playa del Carmen, en la unidad viajaban 60 turistas de diferentes nacionalidades, se dirigían a los parques temáticos.



Los hechos se dieron alrededor de las 08:30 horas de este viernes, cuando el conductor Juan Manuel R. H, oriundo de la Ciudad de México, conducía un vehículo Irizar de la Empresa Experiencias Xcaret, rotulado con el número económico 126, con placas de circulación 097-RV-2, sobre la carretera federal Puerto Morelos-Playa del Carmen, con dirección al sur.



Sin embargo, al llegar al kilómetro 318, por motivos desconocidos, presuntamente ante el cansancio por las jornadas extenuantes a las que están sometidos los operadores, quienes entran alrededor de las 5 de la mañana y salen a las 11 de la noche, según las rutas que les toquen, el operador cabeceó, perdiendo el control de la unidad.



Por lo anterior se impactó contra la barrera de contención del camellón central, para finalmente quedar volcado sobre uno de sus costados, generando la pérdida de dos vidas humanas en el lugar de los hechos, se trató de una turista nacional y una canadiense, ambas jóvenes que vacacionaban en este importante destino y se dirigían a los parques temáticos de la empresa antes mencionada; posteriormente según información recabada en el lugar de los hechos, una persona más perdió la vida en un hospital particular, aunque esta situación no se respaldó oficialmente.



La unidad transportaba 60 pasajeros, todos turistas de distintas nacionalidades, de los cuales 30 resultaron lesionados, mismos que fueron trasladados a hospitales particulares en ambulancias tanto de la Cruz Roja como de empresas privadas, de Playa del Carmen y Cancún, según informó la empresa posteriormente en una improvisada rueda de prensa, sólo hubo dos muertos.



Debido al terrible accidente, la vialidad en ambos sentidos de la carretera federal Cancún-Playa del Carmen, se vio desquiciada, al grado que las filas de vehículos alcanzaban cerca de cinco kilómetros, lo que ocasionó que los mismos conductores inventaran rutas de retorno y comenzaron a circular en sentido contrario, sin que ninguna autoridad pusiera orden.



Nuevamente elementos de la Policía Ministerial, ahora de Puerto Morelos, agreden a reporteros, al manotearle a una comunicadora que tomaba gráficas y video en una zona no acordonada, también estuvieron acosando a los trabajadores de los diversos medios de comunicación, pidiéndoles que se identificaron, o de lo contrario no podrían tomar fotos, mientras que miles de curiosos usaban sus teléfonos móviles para capturar el momento y subirlo a redes sociales, sin que nadie les dijera nada.