Trágico derrumbe en hotel de Xcaret: muere una joven

Playa del Carmen, 1 Septiembre

(Por Esto Q Roo).

El desplome de un “volado” de concreto de 20 centímetros de grosor y varias toneladas de peso de aproximadamente 20 metros de largo por cinco metros de ancho en el segundo piso y detrás del lobby del hotel Xcaret México en construcción, propiedad del grupo Xcaret, por un presunto fallo estructural al romperse los cables de acero que lo sostenían se desplomó, aunado a que los soportes estaban anclados a no más de 10 centímetros del muro, ocasionando la muerte de una joven trabajadora de 24 años de edad y lesiones en otros dos obreros uno de ellos con una herida de 30 centímetros en el brazo; desafortunadamente los encargados de la obra ubicada junto al parque temático, seis kilómetros al sur de esta ciudad, al principio impidieron el acceso a los cuerpos de emergencia y de rescate e incluso, de las autoridades, al parecer para pretender ocultar la tragedia.

Lamentablemente por la negligencia del Grupo Xcaret, los dos lesionados recibieron los primeros auxilios dos horas después de la caída del techo, sostenido por cables de acero, evidenciado la negligencia que prevalece en la dirección de Protección Civil y la dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Solidaridad, al no revisar las obras en construcción, debido a que fue hasta transcurrido ese tiempo cuando los responsables de la obra autorizaron el ingreso de los cuerpos de emergencia y rescate, por lo que una vez estabilizados por los paramédicos fueron llevados a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Representantes de la empresa Grupo Xcaret, a través de la constructora Xdifica S. A. de C. V., intentaron ocultar la información para reducir la magnitud de la tragedia ocurrida alrededor de las nueve de la mañana de ayer jueves, cuando caía una torrencial lluvia, provocado por los efectos de la onda tropical número 31, quitándoles los teléfonos celulares a los trabajadores que fueron testigos y comenzaron a grabar y tomar fotos, lo que generó un enfrentamiento a golpes entre los prepotentes guardias de seguridad privada y los albañiles inconformes, mientras a la orilla del Bulevar Playa del Carmen, los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja y de ambulancias privadas, así como voluntarios de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) esperaban la autorización para ingresar, también se encontraba la Policía Municipal Preventiva e incluso, un camión del Ejército Mexicano.

La titánica labor de rescate de los lesionados y de la joven fallecida, quien en vida llevara el nombre de María Guadalupe L., originaria de Chiapas, quien al momento del desplome del “volado” de concreto se encontraba haciendo labores de limpieza, debido a que se afinan los detalles del hotel Xcaret México, de 900 habitaciones, ya que se pretende inaugurar el próximo mes de diciembre, corrió a cargo de Bomberos y Protección Civil, quienes lograron ingresar al hotel propiedad de Grupo Xcaret, dos horas después del lamentable accidente, ya que los guardias de seguridad, contratados por el grupo Xdifica S. A. de C.V., les impidieron la entrada de manera prepotente, poniendo el riesgo de forma innecesaria, la vida de las trabajadores.

La joven mujer quedó atrapada entre las pesadas planchas de cemento, y otros compañeros corrieron al área para ayudarla a salir, al ver que sólo sobresalía una mano de entre el escombro, pero recibió heridas mortales y falleció en ese lugar, y rescatada seis horas después, debido a que la losa de 20 metros fue necesario cortarlo en tres secciones y mediante gatos levantarlo para sacar el cadáver, esto en presencia de las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y después el personal del Servicio Médico Forense (Semefo), quien lo llevó a sus instalaciones para efectuar la necropsia de Ley.

También se registraron dos heridos de gravedad, que fueron auxiliados por otros compañeros. El lugar donde ocurrió el accidente está muy cerca de la entrada, en el primer del siguiente salón pasando el lobby, en el costado norte de la alberca principal. Las plataformas colgantes se encuentran a la altura del segundo piso, y cayeron en el primero, un nivel arriba de la alberca, por lo cual, fue de difícil acceso para los rescatistas.

De manera preliminar el origen del fatal accidente se atribuye a la presunta negligencia por parte de los constructores, al desafiar la gravedad, colgando piezas de concreto de varias toneladas sólo con tensores de metal, y “anclados” endeblemente en el muro, por lo que, no resistieron el peso del techo y al final colapsaron, los representantes de Xdifica S. A. de C. V., emitieron un comunicado, cerca de la una de la tarde, en el cual manifestaron que un rayo golpeó los soportes metálicos de la estructura, debilitándola y ocasionando su desplome repentino, lo que contradice con las versiones de los trabajadores, quienes mencionaron que nunca vieron un rayo, y sólo escucharon el ruido del concreto, colapsándose por sí misma.

Asimismo, guardias de seguridad bloquearon una parte del acceso, colocando un autobús para controlar la salida de los más de 3 mil trabajadores que fueron desalojados del inmueble tras la tragedia, y para impedir el paso de personal no autorizado. Tras retirar a todos los empleados, los guardias colocaron conos naranjas en toda la entrada para impedir el paso, y al ver que en las afueras se encontraba un grupo de periodistas, salieron de la propiedad para amenazarlos de no tomar fotografías o los iban a agredir, pero como no pudieron intimidar a nadie, ya que manifestaron su torpeza en el conocimiento de las leyes, regresaron a su puesto en la caseta interior.

Finalmente, para tratar de deslindarse de su responsabilidad, Grupo Xcaret dio a conocer en su cuenta de Twitter que “el accidente se registró en la construcción a cargo de la empresa Xdifica en los terrenos de Hotel Xcaret México”.