Valora Emiliano Ramos contender por la alcaldía de Cancún

Chetumal, 18 de octubre

Anwar Moguel (PolíticaQR.com)

En plena temporada de destapes y amagues políticos, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la actual Legislatura, Emiliano Ramos Hernández, manifestó que se encuentra a la espera de los tiempos establecidos en la ley electoral para determinar si va en busca o no de la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún).

“Estamos a la espera, hace unos días me preguntaron si aspiraba a un cargo en el 2018, primero sería consultar a la gente con la que he venido trabajando de las Redes Ciudadanas que me den su opinión, por supuesto que sería un honor gobernar y sacar adelante a Cancún de todos los problemas que atraviesa, pero vamos a esperar el momento”, indicó.

Ramos Hernández dijo que esperará que su partido, el PRD, firme el convenio de coalición con los demás partidos políticos interesados en contender en alianza, siendo hasta el momento PAN y Movimiento Ciudadano, que desde inicios del mes de septiembre presentaron sus intenciones a nivel nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para conformar el denominado “Frente Ciudadano por México”.

“Una vez que se formalice el convenio de coalición que será en el mes de diciembre y antes del inicio de precampañas tomaré una decisión junto con todos los militantes y simpatizantes de mi partido, hay que esperar los tiempos, la decisión la voy a tomar en diciembre”, añadió.

El legislador señaló que se encuentra preocupado por Cancún y los problemas que están viviendo sus ciudadanos, sobre todo en materia de seguridad. “Hay diversos problemas, como servicios públicos, atención a unidades deportivas, violencia contra la mujer y muchas más donde el gobierno estatal ha hecho de su parte, pero la parte municipal ha quedado a deber”, sentenció.

Por último aseguró que los ciudadanos están cansados que los políticos estén brincando de un cargo a otro, lo que será un punto a valorar a la hora de determinar su futuro político.

“Lo único que te puedo asegurar que para el 2018 Emiliano Ramos va a llevar propuestas, sea o no sea candidato voy a presentar un programa de gobierno que voy a elaborar con la sociedad civil, y aunque yo no sea, lo voy a poner a disposición, de como resolver los problemas de Cancún”, concluyó.