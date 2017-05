Voces indígenas suenan fuerte a nivel internacional

Francisco J. Rosado May

Esta entrega forma parte de una serie que bordará el tema del fuerte posicionamiento del conocimiento indígena a nivel internacional. En esta ocasión se establece un contexto que permitirá apreciar la información de futuras entregas. Básicamente nuestro mundo está entendiendo la importancia de la población local e indígena y apreciando el cúmulo de conocimientos acumulados durante siglos, con el fin de atender grandes retos globales. La mirada mundial actualmente está puesta en los saberes indígenas. ¿Estamos preparados para aportar y aprovechar los cambios sociales que implica lo anterior?

Los esfuerzos internacionales para enfrentar los grandes retos de la humanidad como el cambio climático y calentamiento global, pérdida de biodiversidad, pérdida de culturas locales y los conocimientos acumulados durante siglos por esas culturas originarias, pobreza a nivel de epidemia, hambruna, etc., etc., han despertado conciencias a nivel mundial. La primera llamada fue a finales de los años 80, 1987, con la declaración de Rio de Janeiro y el impulso al concepto de sostenibilidad a través del reporte Bruntland.

Hoy, 2017, unos 30 años después, nuestro planeta no ha mejorado, los indicadores negativos son más alarmantes, incluyendo el arribo de líderes de países que no creen en los grandes problemas globales (ej. Trump en Estados Unidos y otros líderes que no han sido electos pero que tienen un alto porcentaje de apoyo en sus países, el último caso fue Le Pen en Francia).

Afortunadamente hay países y líderes comunitarios, académicos, organizaciones de la sociedad civil y, especialmente, una estructura de apoyo desde las Naciones Unidas, que están haciendo un gran esfuerzo no solo de concientización sino de trabajo eficaz, creando herramientas que pueden ser utilizadas por los países miembros.

Las Naciones Unidas crearon una Comisión que tiene como encargo hacer una evaluación de la situación actual de la biodiversidad y los servicios ambientales de los ecosistemas. Tarea nada fácil. Implica consensos conceptuales desde el punto de vista académico, científico, social, con actores que representan diferentes sectores de la sociedad. Esta comisión se apoya en grupos de trabajo, conocidas también como fuerza de tarea. Uno de esos grupos se conoce como IPBES (http://www.ipbes.net) por sus siglas en inglés (Plataforma Intergubernamental, Científico y Político, sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos).

IPBES está sosteniendo su 6ª reunión de trabajo para apoyar a la Comisión antes mencionada, en Pereira, Colombia, del 8 al 12 de junio. Lo interesante del caso es que IPBES ha recibido el mandato de incluir en su trabajo la dimensión de los saberes y conocimientos indígenas y locales para proponer elementos que pueda utilizar la Comisión de evaluación de la biodiversidad y servicios ambientales. Para ello ha organizado un panel de expertos con personalidades de los cinco continentes. En otras palabras, la evaluación que sobre biodiversidad y servicios ambientales se está haciendo a nivel internacional, debe hacerse también con la mirada de los conocimientos indígenas y locales. El resultado de la evaluación, al menos moralmente, hará obligatorio a los países a que en sus políticas públicas reconozcan, impulsen e incorporen en tomas de decisiones sobre recursos naturales, la voz, mirada y pensamiento indígena y local. ¿Qué tan preparados estamos en la región maya peninsular ante esta situación?