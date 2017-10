Quejas en Playa del Carmen contra Aguakan

Playa del Carmen, 18 de mayo

Por Esto Q Roo

Aguakan deja sin comer a los más necesitados, a las familias más necesitadas, mismas que pagan de entre 200 a 300 pesos por consumo de agua, desde que entró dicha empresa a administrar el suministro del vital líquido, las cuotas se les han disparado hasta llegar a los seis mil pesos, cantidades impagables para la mayoría de los pobladores de esta ciudad.

Alfonso Chan comentó que anteriormente pagaba hasta 600 pesos, los recibos más elevados que le llegaban; sin embargo, los últimos que ha pagado subieron en una cantidad elevada de hasta dos mil 700 pesos.

De oficio triciclero, Alfonso no cuenta con recursos suficientes para pagar las pesadas cuotas de Aguakan y al mismos tiempo hacerse cargo de la manutención de su familia.

“Yo pagaba hasta 600 pesos, pero ahora me llega de dos mil 700 pesos de lo poco que está uno ganando no alcanza para pagarlo, no nos alcanza”, comentó.

Para José Lorenzo, la situación se ha complicado pues el último recibo que le llegó no lo pudo pagar, pues la suma era de más de dos mil pesos, por lo que no lo pudo pagar, ante lo cual el nuevo lo recibió por seis mil pesos, mismos que no podrá pagar.

“Siempre he pagado de 200 a 300 pesos de agua, el recibo más caro que había pagado era de 600 pesos; hace tres meses me llegó un recibo de mil 300 pesos, lo pagué. Hace dos meses me llega el recibo de dos mil 286 pesos, no lo pude pagar, ahora me acaba de llegar y me dicen que debo seis mil pesos de agua, no tengo la opción de cómo pagarlo; ya fueron a checar y no encontraron nada de fugas… y no encontraron nada”.

Los dos individuos coincidieron en que las oficinas de Aguakan siempre están llenas de personas por la misma situación, sin embargo, no les responden, incluso mencionan que están pensando en hacer una marcha en contra de la empresa por los excesivos cobros que están ahorcando a las clases más desprotegidas.